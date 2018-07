CBF anuncia jogos da seleção olímpica contra Nigéria e África do Sul

O time olímpico vai enfrentar o rival nigeriano no dia 24, às 19 horas, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). O duelo contra os sul-africanos está marcado para três dias depois, às 18h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Também classificadas para a Olimpíada, as equipes da Nigéria e da África do Sul vão atuar com seus times sub-23.

Para estes dois confrontos, o técnico Dunga vai anunciar a lista de convocados no dia 4 de março, um dia depois de divulgar os jogadores chamados para as partidas das Eliminatórias. Os atletas convocados devem se apresentar ao time olímpico no dia 20 de março.

Com estes amistosos, a CBF segue o padrão, estabelecido em 2015, de marcar jogos da seleção olímpica próximos aos da principal, que joga nas datas Fifa. Desta forma, a entidade consegue liberar com maior facilidade os jogadores mais jovens juntos aos clubes brasileiros.

O time principal jogará nos dias 25 e 29 de março, contra Uruguai e Paraguai, em Recife e Assunção, em solo paraguaio, respectivamente.