CBF anuncia ampliação de visto temporário para estrangeiros

A CBF anunciou nesta segunda-feira a ampliação de dois para cinco anos do visto temporário de trabalho para jogadores estrangeiros que atuam em clubes brasileiros. De acordo com a entidade, "os vínculos profissionais desses atletas com os times do Brasil podem ter maior duração e facilitar a gestão dos contratos".

A ampliação foi possível graças à Resolução Normativa Nº 121 do Conselho Nacional de Imigração, publicada no Diário Oficial da União na sexta-feira passada. Com a publicação, a medida tem validade imediata.

"A Lei Pelé (9615/98) já previa o contrato de cinco anos, mas os clubes estavam impedidos pelas normas de imigração. Com esse novo passo, é possível firmar contratos mais longos e ter mais segurança no planejamento do elenco. A resolução moderniza e equipara o nosso mercado de trabalho do futebol à situação dos outros grandes centros do mundo", afirmou o vice-presidente da Federação Paranaense de Futebol, Hélio Camargo.

Foi da iniciativa de Camargo que surgiu a mudança. Ele e os deputados federais Evandro Rogério Roman, também vice-presidente da FPF, e Marcelo Belinati apresentaram a proposta de alteração ao Conselho Nacional de Imigração, que acatou a sugestão e fez valer a mudança no Diário Oficial da União.