CBF anuncia Brasil x Chile na Arena Fonte Nova pelo último jogo em casa das Eliminatórias

Praticamente garantido na Copa do Mundo do Catar, a seleção brasileira agora conhece todos os palcos em que irá jogar com o apoio da sua torcida até o encerramento das Eliminatórias Sul-Americanas. A CBF anunciou, nesta sexta-feira, que o último compromisso dos comandados de Tite jogando no País será disputado na Arena Fonte Nova, em Salvador, diante da equipe do Chile. A partida ocorrerá no dia 24 de março do próximo ano.

A última vez em que a seleção brasileira esteve na capital baiana foi em 2019, quando jogou com a Venezuela pela fase de grupos da Copa América. "O povo da Bahia adora a seleção brasileira, que por sua vez sempre consegue grandes resultados em solo baiano", disse Ednaldo Rodrigues, presidente em exercício da CBF.

O Brasil lidera as Eliminatórias Sul-Americanas com certa folga. O time nacional soma 31 pontos contra 25 da Argentina, vice-colocada. A seleção ainda tem mais sete compromissos na competição, dois a serem disputados ainda neste ano: contra a Colômbia, no dia 11 de novembro, na Neo Química Arena, e contra a Argentina, em San Juan, no dia 16.

O técnico Tite anunciou, nesta sexta-feira, a lista de convocados para as duas últimas partidas da seleção neste ano. Para garantir lugar no próximo Mundial, basta vencer os colombianos em Itaquera. Para não atrapalhar os clubes que estão envolvidos em decisões no País, o comandante chamou apenas atletas que atuam no exterior, com exceção do goleiro Gabriel Chapecó, reserva do Grêmio.

Com 31 pontos após ganhar 10 dos 11 duelos disputados até agora, o Brasil pode se garantir na Copa do Catar já na próxima partida, pois não conseguirá mais ser alcançado pelo quinto lugar, que ainda terá chance disputando a repescagem. Vale lembrar que ainda resta uma partida a mais com a Argentina para ser realizada. Na ocasião, também na Neo Química Arena, o embate foi interrompido por agentes da Anvisa pois jogadores argentinos teriam violado protocolos sanitários para entrar no País.