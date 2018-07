CBF anuncia clubes e datas da Copa do Brasil 2011

A Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quinta-feira o regulamento, as datas e os clubes que vão disputar a Copa do Brasil em 2011. A competição terá início no dia 16 de fevereiro e será encerrada no dia 8 de junho.

Ao todo, 64 clubes dos 26 Estados e do Distrito Federal vão participar do torneio nacional. A região Nordeste terá o maior número de representantes, com 20 times, seguido do Sudeste, com 17 equipes. Centro-Oeste, Norte e Sul terão nove clubes cada. Entre os Estados, São Paulo lidera a lista, com oito times.

A última edição da Copa do Brasil foi vencida pelo Santos, que ficará de fora em 2011 para disputar a Copa Libertadores. A novidade ficará por conta do São Paulo, que não participava do torneio deste 2003.

Confira as equipes

Acre

Rio Branco

Alagoas

Murici

ASA

Amapá

Trem

Amazonas

Peñarol

Fast

Bahia

Bahia

Vitória

Ceará

Ceará

Fortaleza

Horizonte

Distrito Federal

Ceilândia

Brasiliense

Espírito Santo

Rio Branco

Vitória

Goiás

Atlético-GO

Goiás

Santa Helena

Maranhão

Sampaio Corrêa

Iape

Mato Grosso

Cuiabá

União

Mato Grosso do Sul

Comercial

Naviraiense

Minas Gerais

Atlético-MG

Ipatinga

Uberaba

Pará

Águia de Marabá

Paysandu

Paraíba

Botafogo-PB

Treze

Paraná

Atlético-PR

Coritiba

Iraty

Paraná

Pernambuco

Náutico

Santa Cruz

Sport

Piauí

Barras

Comercial

Rio de Janeiro

Bangu

Botafogo

Flamengo

Vasco

Rio Grande do Norte

ABC

Corinthians-RN

Rio Grande do Sul

Caxias do Sul

São José

Ypiranga

Rondônia

Vilhena

Roraima

Baré

Santa Catarina

Avaí

Brusque

São Paulo

Grêmio Prudente

Guarani

Palmeiras

Paulista

Ponte Preta

Portuguesa

Santo André

São Paulo

Sergipe

River Plate

São Domingos

Tocantins

Gurupi