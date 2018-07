CBF anuncia novo diretor de comunicações

A CBF anunciou na tarde desta segunda-feira o jornalista Fernando Mello como novo diretor de comunicações da entidade. A contratação foi feita diretamente pelo presidente Marco Polo Del Nero e o profissional já esteve na sede da entidade, onde conversou com os jornalistas presentes e explicou como será seu trabalho na CBF.

Aos 36 anos, Mello é formado em comunicação social pela Universidade de São Paulo e iniciou sua carreira no jornal Folha de S. Paulo, onde trabalhou por quase nove anos como repórter da editoria de Esporte e editou a coluna "Painel FC". Depois, ocupou cargos de diretor de comunicação de Corinthians, Clube dos 13 e Palmeiras.

Mello também atuou como consultor de outros clubes brasileiros, como Flamengo, Atlético-MG, Santos, Avaí, Goiás, Bahia e Vitória. Participou de quatro Copas do Mundo (2002, 2006, 2010 e 2014) e ultimamente era o responsável pela comunicação do Palmeiras e assessor do presidente Paulo Nobre. Ao assumir o cargo, o jornalista disse que vai centralizar as informações da CBF para evitar que outros setores ou diretorias falem em nome da entidade.