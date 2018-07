CBF anuncia novo patrocinador para seleção brasileira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta segunda-feira que a seleção brasileira tem novo patrocinador. A entidade firmou acordo com a Seara Alimentos, do Grupo Marfrig, que vai vigorar até o dia 31 de dezembro de 2014 e abrange as equipes feminina e masculina, além das categorias de base. Assim, a equipe passa a ter nove parceiros.

A seleção brasileira já é patrocinada por Nike, Itaú, Vivo, Ambev, Volkswagen, Gillette, Extra e TAM. Além de expor a sua marca, a Seara Alimentos será a fornecedora oficial de carnes para a seleção brasileira. O patrocínio também permite a utilização do logotipo da CBF em campanhas publicitárias e embalagens de produtos da empresa. O valor do contrato não foi revelado.

Antes de firmar acordo com a CBF, a Seara Alimentos já se tornara, neste ano, patrocinadora do Santos. "O futebol é a grande paixão nacional e a sua prática contribui para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso combina perfeitamente com a estratégia de comunicação da Seara", afirmou Marcos Antonio Molina dos Santos, presidente do Grupo Marfrig.