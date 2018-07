CBF anuncia novo patrocinador para seleção brasileira

RIO - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta terça-feira um novo patrocinador para a seleção brasileira. Trata-se do grupo suíço Parmigiani, que produz relógios de luxo. O acerto será oficializado no dia 3 de maio.

Com o acordo, a seleção brasileira alcançará o número de 11 patrocinadores. As outras empresas que têm vínculo com a CBF são Nike, Vivo, Ambev, Itaú, Nestlé, TAM, Gillette, Volkswagen, Grupo Pão de Açúcar e Seara.

O novo patrocínio será oficializado na próxima terça, no Hotel Santa Teresa, no bairro carioca de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. O evento contará com a presença do presidente da CBF, Ricardo Teixeira, e os representantes do grupo Parmigiani, Jean Marc Jacot e Pierre Landolt.