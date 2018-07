CBF anuncia parceria para ajudar ex-campeões mundiais A CBF anunciou nesta segunda-feira uma parceria com a Unimed para dar um auxílio aos ex-campeões mundiais de futebol pela seleção brasileira. O acordo com a empresa de planos de saúde prevê seguro vitalício para 58 atletas que conquistaram a Copa do Mundo com a camisa do Brasil.