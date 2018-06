CBF anuncia participação da seleção feminina no Torneio das Nações

A CBF anunciou nesta quarta-feira que a seleção brasileira feminina de futebol disputará o Torneio das Nações deste ano. A competição amistosa chega à sua segunda edição com as mesmas participantes da estreia, no ano passado. Além do Brasil, brigarão pelo título Austrália, Estados Unidos e Japão.

O formato da competição que será disputada nos Estados Unidos, aliás, também segue o mesmo. As quatro seleções se enfrentarão em turno único. Fica com o troféu quem somar mais pontos após três rodadas, sem disputa de mata-mata.

O Brasil estreia no dia 26 de julho, contra a Austrália, em Kansas City, no Kansas. Na segunda rodada, encara o Japão, três dias mais tarde, em East Hartford, Connecticut. A seleção encerra a participação no dia 2 de agosto, diante das donas da casa, as norte-americanas, em Bridgeview, Illinois.

No ano passado, o Brasil realizou uma campanha vexatória no Torneio das Nações e terminou na última colocação, com apenas um ponto, após empatar com o Japão (1 a 1) e cair para Estados Unidos (4 a 3) e Austrália (6 a 1). Pouco mais de um mês depois da competição, a técnica Emily Lima foi demitida, dando lugar a Vadão, atual comandante da equipe.