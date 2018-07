CBF anuncia premiação de até R$ 68,7 milhões ao campeão da Copa do Brasil de 2018

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato com a Rede Globo para a transmissão da Copa do Brasil entre 2018 e 2022. O novo acordo ultrapassa os R$ 300 milhões por ano, o triplo do que foi em 2016. Esse valor inclui cotas, prêmios e a logística para as equipes.

A premiação da Copa do Brasil destinará R$ 50 milhões ao campeão, R$ 20 milhões ao vice, R$ 8 milhões aos semifinalistas, além de R$ 4 milhões pela participação nas quartas de final. Somando também os valores das fases iniciais, o primeiro colocado poderá faturar até R$ 68,7 milhões, considerando que participe desde a primeira rodada.

"O valor contratado alcança a expressiva marca de R$ 2,5 milhões, em média, por partida realizada. O montante que será pago ao campeão, por exemplo, pode equivaler a mais de um terço da receita anual de 14 dos 20 clubes da Série A", comentou o diretor executivo de gestão da CBF, Rogério Caboclo.

Os valores também são bem maiores do que foi pago no último Campeonato Brasileiro. O Palmeiras recebeu R$ 17 milhões pela conquista, quase três vezes menos do que será oferecido ao campeão da Copa do Brasil a partir de 2018.

O Santos e o Flamengo, segundo e terceiro colocados respectivamente no Brasileirão, também tiveram um prêmio modesto se comparado com o que será oferecido no torneio mata-mata. O vice-campeão brasileiro recebeu R$ 10,7 milhões, enquanto que o terceiro colocado ficou com R$ 7,3 milhões.

A Copa do Brasil reúne clubes dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. Além do dinheiro, o vencedor garante vaga na Copa Libertadores. O Grêmio, atual campeão, é o principal vencedor do torneio, com cinco títulos, seguido por Cruzeiro (quatro) e Flamengo, Palmeiras e Corinthians (três cada).