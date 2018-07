Dunga convocará seleção para Copa América em 5 de maio

A CBF divulgou nota em seu site oficial, na manhã desta segunda-feira, para informar que definiu para o dia 5 de maio, às 11 horas, na sede da entidade, no Rio, a convocação da seleção brasileira para a Copa América Centenário, marcada para acontecer entre 3 e 26 de junho em dez cidades dos Estados Unidos.

Após a convocação anunciada por Dunga, os jogadores terão de se apresentar ao treinador em 23 de maio, em Los Angeles, onde a equipe nacional ficará concentrada até o dia 27, quando partirá rumo a Denver, no Colorado, local do amistoso contra o Panamá, no dia 29, no Dick's Sporting Goods Park, estádio que abrigará o confronto.

O Panamá também irá participar da Copa América Centenário, torneio criado pela celebrar os 100 anos da Conmebol, e o Brasil será o cabeça de chave do Grupo B da competição. A estreia da equipe brasileira será em 4 de junho, diante do Equador, no Rose Bowl, em Pasadena, palco da conquista do título da Copa do Mundo de 1994. Os outros adversários da seleção na primeira fase vão ser o Haiti, no dia 8, e o Peru, no dia 12. Já a seleção panamenha está no Grupo D, que também conta com Argentina, Chile e Bolívia.

Esta Copa América Centenário contará com dez seleções da Conmebol e outras seis da Concacaf. Além do Panamá, figurarão na competição México, Estados Unidos, Costa Rica, Haiti e Jamaica como times nacionais que fazem parte desta última entidade.

Em sexto lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2018 após acumular empates por 2 a 2 diante do Uruguai (em Recife) e Paraguai (em Assunção), a seleção brasileira também ainda não sabe se poderá contar com Neymar na Copa América. O Barcelona resolveu não ceder o astro para a disputa da competição continental, aceitando liberá-lo apenas para a Olimpíada.

A CBF, porém, pediu na última sexta-feira que o jogador faça um esforço pessoal para convencer o clube espanhol a cedê-lo para a disputa da Copa América e também dos Jogos Olímpicos, em agosto. A negativa do Barça em relação à competição continental decepcionou a entidade brasileira, que vinha negociando há meses a liberação do atleta para os dois torneios.

Dunga e Gilmar Rinaldi, coordenador de seleções da CBF, chegaram a fazer uma visita ao clube catalão para apresentar uma detalhada programação, pela qual Neymar teria até 22 dias de férias. O período de descanso do brasileiro, após o fim da temporada europeia, é a maior preocupação do Barcelona, sendo que a CBF prometeu também insistir junto ao clube para ter o atacante na Copa América.