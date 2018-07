CBF anuncia tabela das quartas da Série C do Brasileiro A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira a tabela de jogos das quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional. Punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Paysandu-PA jogará mesmo em Paragominas, no norte do Pará. A nova fase será disputada no sistema mata-mata, em dois jogos - ida e volta. O gol fora terá peso, como acontece na Copa do Brasil. Quem passar destes confrontos será semifinalista e vai garantir o acesso à Série B, em 2013.