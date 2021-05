CBF anuncia terceira divisão no futebol feminino para a temporada 2022

A Confederação Brasileira de Futebol anunciou, nesta terça-feira, a criação de uma terceira divisão para o futebol feminino brasileiro. O Campeonato Brasileiro A-3 vai aumentar para 64 o número de equipes participantes nas competições nacionais, passando de 52 para 64, divididos entre as três séries.

Com a nova competição, a partir de 2022, o futebol feminino passará a contar com quatro campeonatos adultos - o Brasileiro Feminino A-1, A-2, A-3 e a SuperCopa do Brasil, além do Brasileiro Sub-18, o Sub-16 e a Liga de Desenvolvimento Conmebol Sub-16 e Sub-14.

Leia Também Barcelona goleia o Chelsea e conquista a Liga dos Campeões Feminina

"Vivemos um momento de muita maturidade das competições adultas femininas, com o aumento da competitividade entre os clubes e uma visibilidade cada dia maior. Permitindo que novas equipes ingressem no circuito nacional de competições, a divisão A-3 ajudará muito no aumento do mercado de trabalho para as atletas, além de incentivar o fortalecimento das categorias de base dos clubes, que ganham um calendário maior e mais estruturado", disse Aline Pellegrino, coordenadora de competições femininas da CBF.

O Campeonato Brasileiro Feminino A-3 terá representantes de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal. Participarão os 27 campeões estaduais, somados às quatro equipes melhores posicionadas no Ranking Nacional de Clubes de Futebol Masculino de 2022 e 1 clube da federação melhor posicionada no Ranking Nacional de Federações de Futebol Feminino de 2022.

Caso a equipe campeã estadual na temporada de 2021 já esteja classificada para a disputa do Campeonato Brasileiro Feminino A-1 ou A-2 de 2022, sua substituição se dará seguindo a ordem de classificação final do estadual que originou a vaga. No caso de desistência dos clubes classificados pelo Ranking Nacional de Clubes de Futebol Masculino de 2022, sua substituição se dará seguindo a classificação deste mesmo ranking.

CALENDÁRIOS FIXOS

O Brasileiro Feminino A-2 passará a contar com 16 clubes em 2022, o invés dos 36 atuais. Estarão classificados, os quatro rebaixados da A-1 2021 e as equipes que se classificarem para as oitavas de final da A-2 2021 (5° ao 16° colocados). Os times terão um calendário fixo com a alternância apenas das equipes promovidas e rebaixadas entre as divisões nacionais.

Principal competição do calendário de futebol feminino, o Campeonato Brasileiro Feminino A-1 manterá o seu formato com 16 integrantes, contando com os doze melhores colocados em 2021, além dos quatro clubes promovidos da Série A-2 2021.