CBF aposta em Dunga pelo medo de não ir para a próxima Copa

O vexame na Copa do Mundo deixou a CBF com medo de a seleção brasileira nem se classificar para o Mundial de 2018, na Rússia. Com o crescimento das seleções sul-americanas, a CBF viu em Dunga o nome perfeito para evitar mais frustrações. O treinador levou o time à Copa do Mundo de 2010 com autoridade e esse desempenho nas eliminatórias pesou para sua chegada. Ele assume amanhã com a missão de colocar o Brasil em sua 21.ª Copa.

As eliminatórias sul-americanas começam só em 2015 e Dunga terá pouco menos de um ano para refazer a seleção brasileira, que desta vez não chega como favorita na disputa por uma vaga no continente. Argentina, vice-campeã, Colômbia, Chile e Uruguai, que fizeram boa Copa, além de Equador e Paraguai, chegam forte na briga pelas quatro vagas para a competição russa.

O novo comandante, que amanhã anuncia sua comissão técnica, se destacou nas eliminatórias para 2010, passando invicto nos jogos em casa, e perdendo apenas duas vezes em 18 jogos. A seleção caiu na altitude boliviana, por 2 a 1, e diante do Paraguai, em Assunção, por 2 a 0. Do mais, deu show, com goleadas sobre Uruguai, Venezuela e Chile, fora de casa, e Equador em solo nacional. O grande feito foi de Dunga, porém, foi o triunfo por 3 a 1 na Argentina.

A esperança é que aqueles resultados se repitam agora, com seis seleções em iguais condições pelas quatro vagas diretas - o quinto ainda terá nova chance na repescagem.De certo é que Dunga levou o Brasil à conquista da vaga na primeira colocação, com 10 pontos de vantagem sobre o Uruguai, o quinto, e seis da arquirrival Argentina.

Além de passear nas eliminatórias, Dunga ainda tem a seu favor as conquistas da Copa América, onde mais uma vez se sobressaiu sobre os adversários do continente, e da Copa das Confederações de 2009, na África do Sul.

Seus números também jogaram a seu favor. Dunga teve um excelente retrospecto de 76,67% dirigindo a seleção entre 2006 e 2010. Foram 42 vitórias, 12 empates e somente 6 derrotas. Para completar, diferentemente de Mano Menezes e Felipão, que dirigiram o País recentemente e sofreram diante das potências, Dunga deu show contra os campeões mundiais. Foram 11 confrontos, com 8 vitórias e 3 empates.