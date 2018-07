CBF apresenta novo mascote da seleção brasileira: o Canarinho

Além das novidades em campo, como Philippe Coutinho, o Brasil tem em Natal outra estreia: o novo mascote da seleção brasileira. A CBF apresentou nesta quinta-feira o Canarinho, em homenagem ao apelido que a equipe ganhou ao estrear com o tradicional uniforme amarelo e azul na Copa do Mundo de 1954.

A apresentação do personagem foi durante o Festival de Futebol da CBF Social na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e animou a torcida antes do jogo entre Brasil e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2018. Com cara de bravo, o personagem lembra um pouco os pássaros da série de games para dispositivos móveis "Angry Birds" (e que recentemente virou um filme infatil).

O Canarinho utiliza o uniforme da seleção brasileira com a camisa 10, número eternizado na equipe com craques como Pelé, Zico e agora defendida por Neymar. Ele deverá estar presente nas apresentações da equipe de Tite, como forma de aproximar ainda mais o público do time. Confira abaixo o vídeo da apresentação.