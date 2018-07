CBF atende a pedido, muda data e confirma Palmeiras x Cruzeiro em Araraquara

A CBF confirmou nesta quarta-feira a mudança de sede e data da partida entre Palmeiras e Cruzeiro, válida pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A alteração atende a uma necessidade e um pedido do clube paulista, que não poderia sediar a partida em sua casa.

Graças aos shows do cantor italiano Andrea Bocelli marcados para os dias 12 e 13 de outubro no Allianz Parque, o Palmeiras não poderia utilizar seu estádio nesta rodada. Especulou-se que o time poderia levar o confronto com o Cruzeiro para Londrina, mas o Estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara, foi confirmado como sede da partida.

Diante da alteração de local, a diretoria palmeirense encaminhou à CBF também uma mudança na data da partida. E foi atendida. Agora, ao invés do dia 12 de outubro, às 21h45, o duelo acontecerá um dia mais tarde, às 19h30.

O pedido palmeirense teve como motivo o atacante Gabriel Jesus, que foi convocado para as duas próximas partidas da seleção brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas, contra Bolívia, dia 6 de outubro, e Venezuela, dia 11. O adiamento dará ao jogador um dia a mais para chegar e se preparar para encarar o Cruzeiro.