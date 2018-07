CBF atende pedido de semifinalistas e adia finais da Copa do Brasil

Pelo tabela divulgada anteriormente, a primeira partida da final ocorreria em 4 de novembro e a segunda em 25 de novembro, três semanas depois. Os clubes semifinalistas (Fluminense, Palmeiras, Santos e São Paulo) entenderam que havia um hiato muito grande entre as duas datas, causado por uma rodada das Eliminatórias e outra do Brasileirão, e pediram a mudança.

"Entendemos que não há prejuízo de ordem técnica ou comercial ao se proceder a referida modificação", explicou o Diretoria de Competições da CBF. Agora a primeira partida da final será antes da penúltima rodada do Brasileirão, e a grande decisão na quarta-feira que antecede à rodada decisiva do torneio de pontos corridos.

Os quatro semifinalistas já não disputam mais o título do Brasileiro. São Paulo, Santos e Palmeiras estão na briga pelo quarto lugar, com o time tricolor e o santista com 50 pontos, e o alviverde com 48. O Flu, com 40, quer mais uma vitória para escapar definitivamente do rebaixamento.