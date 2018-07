CBF atende solicitação da PM e antecipa Botafogo x Palmeiras para domingo

A CBF atendeu uma determinação da Polícia Militar do Rio de Janeiro e alterou a data do duelo entre Botafogo e Palmeiras, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi antecipada para o próximo domingo, às 18h30, no estádio Luso Brasileiro, no Rio.

Inicialmente o jogo estava marcado para segunda-feira, dia 1.º de agosto, mas foi alterado porque todo o contingente do Grupo Especial de Policiamento de Estádios (Gepe) será deslocado durante o mês de agosto para as partidas de futebol masculino e feminino dos Jogos Olímpicos.

A mudança gerou outra a modificação por conta da transmissão para a TV. Pela mesma rodada, também no domingo, o América-MG receberá o Grêmio, às 16 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, e não mais às 18h30.

EM CUIABÁ

O Santos receberá o Flamengo no dia 3 de agosto, uma quarta-feira, pela 18.ª rodada, na Arena Pantanal, em Cuiabá. O jogo, que seria realizado na Vila Belmiro, foi mudado por solicitação do time paulista. Será a terceira partida no Brasileirão que o Santos manda fora da Vila Belmiro. Pela sexta rodada, em 5 de junho, o time paulista venceu o Botafogo por 3 a 0, no Pacaembu.

Também no estádio municipal da capital paulista, pela 11.ª rodada, o Santos enfrentou o São Paulo e saiu de campo com uma vitória por 3 a 0. O clássico foi uma ação promovida pelas diretorias para promover a paz entre os torcedores. Por isso, o jogo do segundo turno entre as equipes, que seria no Morumbi, acontecerá novamente no Pacaembu.