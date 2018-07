CBF atualiza ranking e Grêmio assume a liderança após título da Copa do Brasil

Embalado pelo título da Copa do Brasil, o Grêmio assumiu a liderança do ranking da CBF. O time gaúcho deixou para trás o Palmeiras, campeão do Brasileirão, e vai encerrar o ano na primeira colocação na lista de clubes elaborada pela entidade máxima do futebol nacional.

O Grêmio chegou à primeira colocação ao somar 15.038 pontos, contra 14.720 do Palmeiras, segundo divulgou a CBF nesta segunda-feira. O Top 5 do futebol nacional tem ainda o Santos, vice-campeão brasileiro, o Corinthians, que ficou de fora da próxima edição da Copa Libertadores, e o Atlético-MG, quarto colocado do Brasileiro.

O Cruzeiro ocupa o sexto posto, enquanto o rebaixado Internacional aparece na sétima colocação. São Paulo, que flertou com chance de rebaixamento, Flamengo e Fluminense completam o Top 10.

Para formular esta relação de clubes, a CBF utilizou novos critérios neste ano. Os times somam pontos disputando as quatro divisões do Campeonato Brasileiro (Séries A, B, C e D) e a Copa do Brasil nos últimos cinco anos. Também é possível ganhar pontos extras com participações em competições internacionais, como Copa Libertadores e sul-americana.

No ranking entre as federações de futebol, a paulista ocupa a ponta, com 91.732 pontos. As entidades do Rio de Janeiro e de Minas Gerais vêm logo atrás nesta lista.

Confira abaixo o Top 50 do ranking da CBF:

1º - Grêmio

2º - Palmeiras

3º - Santos

4º - Corinthians

5º - Atlético-MG

6º - Cruzeiro

7º - Internacional

8º - São Paulo

9º - Flamengo

10º - Fluminense

11º - Atlético-PR

12º - Botafogo

13º - Vasco

14º - Coritiba

15º - Ponte Preta

16º - Figueirense

17º - Sport

18º - Goiás

19º - Chapecoense

20º - Vitória

21º - Bahia

22º - América-MG

23º - Ceará

24º - Criciúma

25º - Avaí

26º - Santa Cruz

27º - Atlético-GO

28º - Joinville

29º - Náutico

30º - Paysandu

31º - ABC-RN

32º - Bragantino

33º - Paraná

34º - América-RN

35º - Luverdense

36º - Sampaio Corrêa

37º - CRB

38º - Juventude

39º - Portuguesa

40º - Fortaleza

41º - Boa

42º - Oeste

43º - ASA

44º - Vila Nova-GO

45º - Londrina

46º - Botafogo-PB

47º - Tupi

48º - Macaé

49º - Salgueiro

50º - Brasil de Pelotas