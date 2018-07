CBF comete erro em novo ranking e dá pontos para clube da 3ª divisão do Paraná

A cidade de Maringá tem dois clubes profissionais. Um deles é o Grêmio de Esportes Maringá, alvinegro, dono de três títulos do Paranaense (1963, 1964 e 1977). O clube chegou a fechar em 2004, foi reaberto em 2010 e neste ano jogou a terceira divisão estadual, sem conseguir o acesso.

O outro clube é o Maringá Futebol Clube, alviverde, fundado em 2010 e que no ano passado foi vice-campeão do Paranaense. O clube disputou a Série D de 2014, sendo eliminado na primeira fase. Nesta temporada, jogou a Copa do Brasil, caindo na segunda rodada, diante do Santos.

A pontuação relativa ao Maringá FC, entretanto, aparece dividida no ranking publicado nesta segunda-feira pela CBF. O "Grêmio Maringá" ficou com os 204 pontos relativos à Série D do ano passado. Já o "Maringá" recebeu os 250 pontos equivalentes à segunda fase da Copa do Brasil deste ano. O correto seria que os 454 pontos pertencessem ao mesmo clube, o Maringá FC, que assim deve aparecer no 105.º lugar do ranking.