CBF confirma a realização do Fla-Flu neste domingo na arena do Corinthians

Com o estádio do Maracanã à disposição da Copa América, o clássico entre Flamengo e Fluminense, marcado para este domingo, às 16 horas, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, será realizado bem longe do Rio de Janeiro. A Diretoria de Competições da CBF confirmou que a partida acontecerá na Neo Química Arena, em São Paulo, a casa do Corinthians.

Inicialmente, opções como os estádios Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), e Kleber de Andrade, em Cariacica (ES), foram avaliados pela diretoria do Flamengo, que é o mandante do clássico. Mas prevaleceu a vontade de se jogar em um campo com um dos melhores gramados do país.

O Flamengo terá apenas o duelo contra o Fluminense como mandante no período em que o estádio do Maracanã ficará à disposição da Copa América - até o próximo dia 10, data da final. O clube tricolor carioca, por sua vez, passará por três compromissos "em casa" - um deles, no domingo passado contra o Corinthians, aconteceu no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

A Diretoria de Competições da CBF anunciou ainda a tabela detalhada das rodadas 11 a 15 do Brasileirão. Estes jogos compreendem o período da final da Copa América e da realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, que serão entre 23 de julho e 8 de agosto.

A 11.ª rodada, por exemplo, é marcada por alguns clássicos estaduais. Palmeiras x Santos, em São Paulo, e Grêmio x Internacional, em Porto Alegre, acontecerão no próximo dia 10, um sábado, às 16h30. No mesmo dia, mas às 19 horas, América-MG e Atlético-MG duelarão no estádio Independência, em Belo Horizonte. A rodada será encerrada no domingo. Às 20h30, com o jogo entre Fortaleza e Corinthians, na Arena Castelão, em Fortaleza.

Confira a 11.ª rodada do Brasileirão:

Sábado - 10 de julho

16h30 - Palmeiras x Santos - Allianz Parque, em São Paulo

16h30 - Grêmio x Internacional - Arena do Grêmio, em Porto Alegre

17 horas - Athletico-PR x Red Bull Bragantino - Arena da Baixada, em Curitiba

19 horas - São Paulo x Bahia - Morumbi, em São Paulo

19 horas - América-MG x Atlético-MG - Independência, em Belo Horizonte

19 horas - Sport x Fluminense - Ilha do Retiro, no Recife

Domingo - 11 de julho