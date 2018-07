CBF confirma amistoso contra a Bolívia dia 6 de abril, em Santa Cruz de la Sierra

SÃO PAULO - A CBF confirmou nesta quarta-feira que a seleção brasileira vai disputar um amistoso contra a Bolívia no dia 6 de abril, às 16 horas (de Brasília), na cidade de Santa Cruz de la Sierra. Como a data está fora daquelas reservadas pela Fifa para jogos oficiais de seleções, o técnico Luiz Felipe Scolari só vai chamar jogadores que atuam no futebol nacional.

A lista de atletas convocados para o amistoso será divulgada pela CBF através do seu site oficial no dia 21 de março após a disputa do jogo entre a seleção brasileira e a Itália, que será disputada em Genebra, na Suíça.

Felipão aprovou a marcação do amistoso e avisou que vai utilizá-lo para testar jogadores que ainda não tiveram oportunidade na seleção brasileira sob seu comando. "É sempre importante poder reunir a seleção brasileira. Ainda mais em outro amistoso antes da Copa das Confederações, em que mais jogadores, que até agora não tiveram oportunidade, terão a chance de ser observados", disse.

Para o treinador, o amistoso entre Brasil e Bolívia também servirá para homenagear Kevin Beltrán Espada, de 14 anos, que morreu ao ser atingido por um sinalizador durante jogo entre San Jose e Corinthians, disputado no dia 20 de fevereiro, em Oruro, pela Copa Libertadores.

"Vamos mostrar que os povos das duas nações, tão próximas e unidas no continente, estão irmanadas e solidárias em torno da dor de uma família e dos pais que perderam o filho", afirmou Felipão ao site oficial da CBF.

Após enfrentar a Itália em 21 de março, a seleção brasileira vai encarar a Rússia no dia 25 em Londres. E depois do duelo com a Bolívia, a equipe tem outros três amistosos programados para antes da estreia na Copa das Confederações. No dia 24 de abril, vai encarar o Chile, no Mineirão. Depois, em junho, encara a Inglaterra, dia 2, no Maracanã, e a França, dia 9, na Arena Grêmio.

Na Copa das Confederações, que serve como preparação para a Copa do Mundo de 2014, o Brasil fará a sua estreia em 15 de junho, contra o Japão, em Brasília. Ainda na primeira fase do torneio, a seleção vai enfrentar o México, no dia 19, em Fortaleza, e a Itália, no dia 22, em Salvador.