CBF confirma amistoso da seleção com a Inglaterra em novembro

A CBF oficializou nesta quinta-feira o amistoso da seleção brasileira com a Inglaterra, em novembro. As duas seleções esperavam pela classificação dos ingleses à Copa do Mundo de 2018 para confirmar o confronto, a ser disputado no estádio de Wembley, em Londres, no dia 14.

A espera aconteceu porque, classificada, a seleção inglesa terá livre as datas Fifa reservadas para a disputa da repescagem das Eliminatórias Europeias para o Mundial de 2018. Eles vão enfrentar também a Alemanha em novembro. A classificação veio com a vitória sobre a Eslovênia, nesta quinta.

O amistoso com a Inglaterra vai encerrar a temporada da seleção brasileira. O próximo ano, de Copa do Mundo, vai começar com amistoso com a Alemanha, em Berlim, no mês de março. "Já fechamos amistosos com três seleções de alto nível, de escolas distintas e que tiveram bom desempenho nas Eliminatórias", comentou o coordenador de seleções da CBF, Edu Gaspar.

"Dentro da comissão técnica os adversários foram debatidos e vistos como grande potencial de preparação. Desde a nossa classificação antecipada o Tite está buscando a consolidação da equipe visando o Mundial. Com esses adversários estamos dentro do que acreditamos ser o essencial para chegar à Rússia bem preparados", afirmou Gaspar.

Antes do duelo com a Inglaterra, a seleção comandada pelo técnico Tite enfrentará o Japão, na cidade francesa de Lille, no dia 10 de novembro. O time japonês também já está garantido no Mundial da Rússia.