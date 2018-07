CBF confirma amistoso da seleção contra o Zimbábue

Cinco dias depois, a equipe comandada pelo técnico Dunga enfrentará a Tanzânia em Dar es Salaam, principal cidade do país africano.

Os jogos servirão de preparação para a Copa do Mundo da África do Sul, que começa em 11 de junho. A estreia brasileira na competição acontece no dia 15, contra a Coreia do Norte. Depois, o país enfrenta Costa do Marfim e Portugal pelo Grupo G.

A delegação brasileira chegou nesta quinta-feira a Johanesburgo, local da partida de estreia, e realizou um treino físico, seguido de relaxamento muscular na piscina do hotel, informou a CBF em seu site.

Segundo o embaixador brasileiro no Zimbábue, Raul de Taunay, o "Zimbábue foi escolhido (para o amistoso) por ser perto de Johanesburgo".

Os brasileiros chegarão ao Zimbábue um dia antes da partida e podem visitar o Victoria Falls, principal resort turístico do país, segundo autoridades.

"Vamos fazer nosso melhor...para que eles possam ter uma hospitalidade que nunca vivenciaram antes", disse o ministro do Turismo do Zimbábue, Walter Muzembi.

(Com reportagem de Macdonald Dzirutwe, em Harare)