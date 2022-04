CBF confirma amistoso da seleção feminina com a Dinamarca em junho

A CBF confirmou nesta quarta-feira mais um amistoso da seleção brasileira feminina de futebol. O adversário será a Dinamarca, no dia 24 de junho. Será o penúltimo jogo preparatório da equipe comandada pela técnica Pia Sundhage para a Copa América, principal objetivo do time nesta temporada.

O confronto com as dinamarquesas foi marcada para as 14 horas (de Brasília) do dia 24, no estádio Parken, em Copenhague. Quatro dias depois, as brasileiras vão enfrentar a Suécia às 13h30, na Friends Arena, em Estocolmo. Este amistoso já estava definido. Havia a expectativa apenas para o jogo do dia 24, agora confirmado com a Dinamarca.

O último jogo entre brasileiras e dinamarquesas foi disputado há dez anos. Na ocasião, o Brasil venceu por 2 a 1, com gols de Érika e Debinha, pelo Torneio Internacional de São Paulo. Pela mesma competição, as duas seleções também empataram por 2 a 2, com gols de Fabiana e Andressa Alves.

Com estes dois amistosos, a seleção brasileira terá disputado sete partidas nesta temporada. Todos os adversário são europeus: França, Holanda, Finlândia, Espanha e Hungria. Nestes confrontos, Pia faz testes para compor o elenco que disputar a Copa América, na Colômbia, entre 8 e 30 de julho.

A preparação é considerada fundamental para as aspirações da equipe na próxima temporada, quando haverá a Copa do Mundo feminina. A Copa América garante três vagas no Mundial, que, por sua vez, dá vaga ao campeão nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.