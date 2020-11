CBF confirma amistoso da seleção feminina com o Equador em novembro e dezembro

A CBF confirmou nesta quarta-feira que a seleção brasileira feminina vai enfrentar o Equador, da técnica brasileira Emily Lima, nas Datas Fifa das próximas semanas. Inicialmente, os dois jogos seriam disputados contra a Argentina.

As datas foram mantidas: 27 de novembro e 1º de dezembro. O primeiro jogo entre brasileiras e equatorianas será disputado na Neo Química Arena. O segundo será no estádio do Morumbi, ambos em São Paulo. Os horários ainda não foram definidos.

Leia Também Bia Haddad passa por cirurgia na mão e deve retornar aos treinos em 6 semanas

As duas partidas seriam contra a Argentina, mas a Associação de Futebol Argentino (AFA) decidiu adiar os amistosos por questões logísticas, devido à pandemia. Estes dois jogos entre brasileiras e argentinas devem ser disputados somente em 2021, em datas ainda em aberto.

"A CBF reitera o compromisso de preservar a saúde e a segurança de suas atletas e profissionais. A entidade reafirma que segue um rígido protocolo sanitário, assim como vem acontecendo em outras convocações, para que as seleções brasileiras tenham a melhor preparação possível para os próximos compromissos", registrou a CBF, em comunicado.

Os confrontos com o Equador fazem parte da preparação da seleção brasileira para os Jogos Olímpicos de Tóquio, adiados para o próximo ano.