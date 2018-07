CBF confirma amistoso entre as seleções femininas de Brasil e Alemanha em julho

A CBF confirmou, nesta sexta-feira, que a seleção brasileira feminina fará um amistoso contra a Alemanha, no Hardtwald-Stadium, em Sandhausen, cidade situada entre Frankfurt e Stuttgart - na região administrativa de Karlsruhe -, no dia 4 de julho deste ano, como parte da preparação do time comandado pela técnica Emily Lima para a disputa da Copa América de 2018. Neste domingo, o Brasil jogará contra a Bolívia, também em amistoso, na Arena Amazônia, em Manaus.

Brasil e Alemanha fazem um dos grandes clássicos do futebol também entre as mulheres. As duas seleções já foram finalistas do Mundial da China, em 2007, com vitória das alemãs por 2 a 0. Na semifinal da Olimpíada de Pequim-2008, as brasileiras golearam: 4 a 1. Na final, o time liderado pela craque Marta acabou derrotado pelos Estados Unidos.

O confronto entre Brasil e Alemanha será revivido pelos comandados do técnico Tite no próximo ano. A CBF marcou um amistoso que será disputado no estádio Olímpico de Berlim, no dia 27 de março de 2018. O jogo vai acontecer após o encerramento das Eliminatórias Sul-Americanas e Europeias para a Copa do Mundo da Rússia, que começará em junho do ano que vem.

Será a primeira vez que as seleções principais dos dois países irão se enfrentar após a histórica semifinal do Mundial no Brasil, em 2014, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, vencida pelos alemães por 7 a 1, placar que se tornou o maior vexame do futebol brasileiro de todos os tempos.

Depois disso, o Brasil já enfrentou a Alemanha na final da Rio-2016, quando conquistou a inédita medalha olímpica de ouro para o futebol nacional - empate no tempo normal e prorrogação em 1 a 1 e vitória nos pênaltis por 5 a 4.