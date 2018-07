CBF confirma amistoso entre Brasil e Chile em Londres para março

A CBF confirmou nesta sexta-feira, por meio de nota em seu site oficial, que a seleção brasileira fará um amistoso contra o Chile no dia 29 de março, no Emirates Stadium, casa do Arsenal em Londres. O duelo foi agendado para começar às 11 horas (de Brasília) e marcará o reencontro entre as duas seleções depois do jogo em que o Brasil eliminou os chilenos nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2014.

Ao oficializar o amistoso, a CBF destacou que o time nacional tem bom retrospecto em jogos disputados no Emirates Stadium. No local, a seleção acumulou cinco vitórias e uma derrota. Superou Argentina (3 a 0, em 2006), Suécia (1 a 0, em 2008), Itália (2 a 0, em 2009), Irlanda (2 a 0, em 2010) e Escócia (2 a 0, em 2011), assim como perdeu de Portugal (2 a 0, em 2007).

O confronto diante do Chile será o segundo amistoso do Brasil no ano. Três dias antes de encarar o rivais sul-americanos, o time comandado por Dunga terá pela frente a França, no Stade de France, em Paris, no dia 26 de março.

Pelas oitavas de final do Mundial de 2014, a seleção brasileira sofreu muito para eliminar o Chile, depois de empate por 1 a 1 no tempo normal, 0 a 0 na prorrogação e depois vitória na disputa por pênaltis, no Mineirão, em Belo Horizonte. Na ocasião, o desequilíbrio emocional da equipe então comandada por Felipão ficou evidente. Thiago Silva, então o capitão brasileiro, teve uma crise de choro antes das penalidades e não bateu nenhum pênalti.

A CBF também informou que a venda de ingressos para este amistoso começará na próxima semana, mas inicialmente apenas para sócios do Arsenal entre terça e sexta-feira. Na sexta da próxima semana a comercialização de bilhetes para sócios do time inglês será encerrada às 7 horas (de Brasília) e no mesmo dia as entradas começarão a ser disponibilizadas para o público em geral a partir das 13 horas. Os preços dos ingressos irão variar entre 15 e 30 euros.

Antes de encarar o Brasil novamente, o Chile fará um amistoso contra o Irã, no dia 26 de março, na Suécia. Estes dois duelos serão, por sinal, os dois últimos da seleção chilena antes de o país abrigar a Copa América, entre 11 de junho e 4 de julho.