CBF confirma amistoso entre Brasil x Rússia em março na Inglaterra

RIO - A CBF confirmou de forma oficial nesta terça-feira que a seleção brasileira fará um amistoso contra a Rússia, no próximo dia 25 de março, no Stamford Bridge, o estádio do Chelsea, em Londres, às 16h30 (horário de Brasília). Com o agendamento do duelo, o calendário da equipe nacional está fechado para o primeiro semestre, no qual o principal objetivo será a conquista da Copa das Confederações, marcada para acontecer entre os dias 15 e 30 de junho, no Brasil.

"O jogo contra a Rússia será muito importante para a preparação da seleção para a Copa das Confederações e o Mundial em 2014. A Rússia é um adversário forte e tradicionalmente difícil", afirmou o técnico Luiz Felipe Scolari, em declarações reproduzidas pelo site oficial da CBF.

Felipão, por sinal, comemorou o fato de a seleção poder jogar duas vezes na Inglaterra em um curto período de tempo neste primeiro semestre, pois no próximo dia 6 de fevereiro o Brasil enfrentará a Inglaterra, no Estádio de Wembley, em Londres.

O duelo diante dos ingleses marcará a reestreia de Scolari no comando da seleção, depois de o comandante ter sido contratado para o lugar de Mano Menezes, demitido em novembro do ano passado. Para o treinador, o fato de voltar ao estádio do Chelsea será também o reencontro com o palco do time que ele dirigiu na temporada 2008/2009 do futebol europeu, após ter deixado o comando da seleção portuguesa.

"Ir a Londres duas vezes, em menos de três meses à frente da seleção, em Wembley e no campo do Chelsea é uma alegria muito grande. Será uma oportunidade de agradecer à torcida do Chelsea pelo carinho e ótima convivência que tive com eles", completou Felipão, que depois de encarar a Inglaterra terá pela frente a Itália, no dia 21 de março, em Genebra, na Suíça.

O dia 25 de março era a única data que faltava ser preenchida pela seleção brasileira no calendário da Fifa neste primeiro semestre, no qual o País ainda fará dois amistosos em junho antes da disputa da Copa das Confederações. Primeiro, no dia 2, os brasileiros pegarão a Inglaterra, no Maracanã, e uma semana depois será a vez de encarar a França. Este duelo com os franceses estava inicialmente agendado para o Mineirão, em Belo Horizonte, mas existe a possibilidade de a partida ser transferida para a Arena Grêmio, em Porto Alegre. Porém, a CBF ainda não confirmou essa mudança.