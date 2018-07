CBF confirma amistoso entre Brasil e Austrália em junho

A CBF confirmou nesta quarta-feira um amistoso da seleção brasileira contra a Austrália, no dia 13 de junho, em Melbourne. A partida será disputada quatro dias depois de outro amistoso, contra a arquirrival Argentina, na capital australiana.

As duas partidas serão realizadas no Cricket Ground, estádio construído para partidas de críquete - esporte muito tradicional na Austrália. A arena tem capacidade para receber 100 mil torcedores. Assim como o duelo com a Argentina, o jogo contra a Austrália está marcado para as 7h05 (horário de Brasília).

Será o quinto jogo da seleção brasileira neste ano. Em janeiro, o Brasil derrotou a Colômbia por 1 a 0, no estádio do Engenhão, no Rio, em um amistoso beneficente para as vítimas do acidente aéreo da Chapecoense. E, em março, jogará duas vezes pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia - contra o Uruguai, em Montevidéu, e contra o Paraguai, em São Paulo.

Os dois amistosos na Austrália serão realizados em junho, mês em que os clubes europeus estarão de férias. Portanto, o técnico Tite deverá ter dificuldade para escalar a seleção com força máxima nestes dois jogos. É possível que o treinador conte, em sua maior parte, com jogadores que atuam no futebol brasileiro.