CBF confirma amistosos da seleção em outubro contra Arábia Saudita e Argentina

A CBF informou nesta quinta-feira que a seleção brasileira enfrentará a Arábia Saudita e a Argentina nas próximas datas Fifa, em outubro. As partidas acontecerão às 14h45 (horário de Brasília) nas cidades de Riade, em 12 de outubro, e de Jidá, no dia 16, ambas na Arábia Saudita.

Nesses amistosos o técnico Tite não convocará jogadores dos times classificados para a decisão da Copa do Brasil. As datas dos jogos ainda não foram definidas pela CBF, mas a finalíssima deve acontecer nesse período. A convocação para esses amistosos será no dia 21 de setembro, às 11h, na sede da CBF, no Rio.

Nesta quinta-feira, a seleção brasileira fez o último treino antes de seu primeiro duelo após a Copa do Mundo da Rússia. Na sexta-feira, às 20h05, a equipe de Tite enfrentará os Estados Unidos, em New Jersey.

Em coletiva realizada após o trabalho, o técnico Tite apresentou Neymar como novo capitão do time e afirmou que a partir de agora não haverá mais rodízio nessa função pela equipe nacional. Quatro dias após enfrentar os norte-americanos, a seleção voltará a campo para amistoso contra El Salvador, em Landover, também nos Estados Unidos.