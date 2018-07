CBF confirma as datas das quartas de final da Série C do Brasileiro

Após o término da fase de grupos da Série C do Campeonato Brasileiro, a competição se encaminha para o tradicional mata-mata, no qual quem avançar às semifinais garante vaga na Série B da próxima temporada. E o departamento de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu as datas das quartas de final nesta segunda-feira. Os jogos de idas da Série C serão realizados apenas no próximo dia 19, fazendo com que a competição fique parada durante uma semana. Os confrontos de volta serão logo na semana seguinte, no dia 25. Os horários das partidas ainda não foram divulgados, mesmo porque podem atender aos interesses das emissoras de televisão.

A formação dos duelos está prevista no regulamento. O primeiro colocado do Grupo A enfrenta o quarto do Grupo B, enquanto o segundo joga contra o terceiro, e assim sucessivamente. Os primeiros colocados da chave - Fortaleza, CRB, Tupi e Mogi Mirim - possuem a vantagem de mandar o jogo de volta em seus estádios. O saldo de gols e os gols fora continuam sendo critérios importantes para o desempate.

QUARTAS DE FINAL

19/10 Macaé x Fortaleza Salgueiro x Mogi Mirim Paysandu x Tupi Madureira x CRB