CBF confirma as datas e os horários dos novos confrontos da Série D

O departamento de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou no início da noite desta sexta-feira a nova tabela da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D - a quarta divisão nacional. Nela aparece a definição dos confrontos, datas, horários, locais e grade de programação da televisão.

A princípio, os confrontos de ida aconteceriam neste final de semana. Entretanto, o julgamento do São Raimundo-PA, pela manhã, que terminou com a perda de três pontos ao clube paraense e a consequente desclassificação, fez com que a CBF adiasse os jogos de ida para o final de semana dos dias 8 e 9 de julho. Os confrontos de volta acontecerão no fim de semana dos dias 15 e 16 de julho.

Com a eliminação do São Raimundo-PA, a Desportiva-ES ficou com a vaga, mas isso causou alterações no chaveamento de todos os confrontos. Nesta fase, as equipes se enfrentarão em jogos de ida e volta, com critério de gols marcados fora de casa como desempate. Em caso de igualdade nos dois jogos pelo mesmo placar, a classificação será definida nos pênaltis.

Confira a tabela da segunda fase da Série D do Brasileiro:

IDA

Sábado - 08/07

16 horas

URT-MG x Portuguesa-RJ

Brusque-SC x São José-RS

Desportiva-ES x Operário-PR

17 horas

Altos-PI x Santos-AP

Metropolitano-SC x São Bernardo-SP

18 horas

Aparecidense-GO x América-RN

Domingo - 09/07

16 horas

Maranhão-MA x Rio Branco-AC

Sousa-PB x Guarany-CE

Parnahyba-PI x Globo-RN

Jacobina-BA x Juazeirense-BA

Comercial-MS x Ceilândia-DF

Villa Nova-MG x União Rondonópolis-MT

Espírito Santo-ES x Boavista-RJ

17 horas

Princesa do Solimões-AM x Gurupi-TO

Campinense-PB x Fluminense-BA

Segunda-feira 10/07

20h30

São Francisco-PA x Atlético-AC

VOLTA

Sábado - 15/06

15 horas

Boavista-RJ x Espírito Santo-ES

São Bernardo-SP x Metropolitano-SC

São José-RS x Brusque-SC

15h30

Ceilândia-DF x Comercial-MS

16 horas

América-RN x Aparecidense-GO

18h30

Juazeirense-BA x Jacobina-BA

19 horas

Atlético-AC x São Francisco-PA

Domingo - 16/07

15 horas

Portuguesa-RJ x URT-MG

15h30

Operário-PR x Desportiva-ES