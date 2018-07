CBF confirma Brasil x Japão em novembro e amistoso terá árbitro de vídeo

A CBF confirmou oficialmente nesta sexta-feira que a seleção brasileira vai fazer um amistoso contra o Japão no dia 10 de novembro, em Lille, na França, onde o time nacional disputará o seu primeiro jogo após encerrar a sua participação nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018.

Classificada para o Mundial que será realizado na Rússia com quatro rodadas de antecipação, a seleção comandada pelo técnico Tite fechará a sua campanha no qualificatório em partidas contra a Bolívia, na próxima quinta-feira, em La Paz, e contra o Chile, no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 10 de outubro.

Agora oficialmente confirmado, o amistoso contra o Japão terá como novidade o fato de que marcará o primeiro jogo oficial da seleção brasileira que contará com a tecnologia do árbitro de vídeo, que já vem sendo utilizada em algumas competições nacionais importantes realizadas pelo mundo, como o Campeonato Italiano e o Campeonato Alemão, assim como já foi empregada na edição passada do Mundial de Clubes da Fifa.

"A CBF foi consultada sobre a possibilidade de a partida ter o árbitro de vídeo e a resposta da comissão técnica foi muito positiva. Faz parte da evolução do futebol e participar de um jogo com a tecnologia envolvida será muito interessante", afirmou Edu Gaspar, coordenador de seleções da CBF, por meio do site oficial da entidade, ao comemorar a utilização desta tecnologia no amistoso diante dos japoneses.

O amistoso contra o Japão também marcará o início do ciclo final de preparação para a Copa do Mundo de 2018. "Encerraremos em outubro um ciclo e um aprendizado gigante que foi participar das Eliminatórias. Agora 'viramos nossa chave' e poderemos falar mais abertamente sobre uma preparação visando a Copa do Mundo. E claro que o Japão, sendo de uma escola diferente da que estamos habituados a enfrentar, trará um novo aprendizado para toda a equipe", completou Edu Gaspar.

Os convocados por Tite para os jogos contra Bolívia e Chile pelas duas rodadas finais das Eliminatórias da Copa começarão a se apresentar a Tite neste domingo, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), onde iniciarão os treinos para o duelo contra os bolivianos. O Brasil lidera o qualificatório sul-americano de forma disparada, com 37 pontos, dez à frente do vice-líder Uruguai, e desta forma já assegurou com tranquilidade o topo da competição até o seu final.