CBF confirma clássico entre Atlético-PR e Coritiba para o Durival de Britto

O clássico entre Atlético-PR e Coritiba pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcado para o próximo dia 16 de outubro, às 17 horas, acontecerá no Estádio Durival de Britto, a Vila Capanema. A CBF anunciou nesta quarta-feira a casa do Paraná como sede do confronto.

Com mando do Atlético-PR, o confronto estava marcado inicialmente para a Arena da Baixada. No entanto, a realização de um show do tenor italiano Andrea Bocelli, marcado para o próximo dia 19, impossibilitou que o clássico acontecesse no estádio, que precisará passar por adaptações para receber o concerto.

Inicialmente, o Atlético-PR tentou alterar a data do clássico, mas o Coritiba e a CBF não enxergaram com bons olhos esta possibilidade. Diante do cenário, o clube rubro-negro, então, pediu a mudança de sede e a casa do Paraná foi o melhor caminho encontrado para o duelo.

O Atlético-PR está na briga por uma das seis vagas à Libertadores previstas para o Campeonato Brasileiro e ocupa neste momento a sexta colocação, com 42 pontos. Já o Coritiba briga para fugir do rebaixamento e após uma boa arrancada, chegou à 12.ª posição, com 36 pontos.