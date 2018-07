CBF confirma clubes participantes da Copa do Brasil

A CBF confirmou nesta quarta-feira os 86 clubes que irão disputar a próxima edição da Copa do Brasil, que está prevista para começar no dia 25 de fevereiro e terá a final somente em 25 de novembro. O estado de São Paulo, como sempre, tem o maior número de participantes, com 10 no total (Ituano, Santos, Palmeiras, Capivariano, Santo André, Ponte Preta, Portuguesa, Bragantino, Corinthians e São Paulo).

Dos 86 participantes, seis começam a disputa diretamente nas oitavas de final, sem precisar jogar as três primeiras fases da Copa do Brasil. Esse é o caso dos cinco classificados para a Libertadores (Cruzeiro, São Paulo, Inter, Corinthians e Atlético-MG) e do Fluminense (melhor colocado no Brasileirão depois daqueles que vão à competição continental).

Entre os participantes, 10 conseguiram a vaga na Copa do Brasil por causa da posição no ranking de clubes da CBF, porque não estavam entre os selecionados em cada Estado. Foi o caso de Botafogo, Bahia, Ponte Preta, ABC, Portuguesa, Criciúma, Avaí, Paraná, Bragantino e ASA.

A próxima edição da Copa do Brasil vai seguir o mesmo formato de disputa deste ano, que terminou com título do Atlético-MG. Os 80 times fazem confrontos eliminatórios até definir 10 classificados para as oitavas de final, quando entram os outros seis na disputa. E nas duas primeiras fases do torneio, a vitória do visitante por dois ou mais gols elimina a realização do jogo de volta.

Confira a lista completa de participantes: Ituano (SP), Santos (SP), Palmeiras (SP), Capivariano (SP), Santo André (SP), Ponte Preta (SP), Portuguesa (SP), Bragantino (SP), Corinthians (SP), São Paulo (SP), Flamengo (RJ), Vasco (RJ), Cabofriense (RJ), Boavista (RJ), Madureira (RJ), Botafogo (RJ), Fluminense (RJ), América (MG), Boa (MG), Tupi (MG), Villa Nova (MG), Cruzeiro (MG), Atlético (MG), Grêmio (RS), Brasil de Pelotas (RS), Caxias (RS), Lajeadense (RS), Internacional (RS), Londrina (PR), Maringá (PR), Coritiba (PR), Atlético (PR), Paraná (PR), Figueirense (SC), Joinville (SC), Chapecoense (SC), Criciúma (SC), Avaí (SC), Atlético (GO), Goiás (GO), Anapolina (GO), Sport (PE), Náutico (PE), Salgueiro (PE), Jacuipense (BA), Bahia (BA), Vitória da Conquista (BA), Vitória (BA), Fortaleza (CE), Ceará (CE), Icasa (CE), América (RN), Globo (RN), Alecrim (RN), ABC (RN), Coruripe (AL), CRB (AL), Murici (AL), ASA (AL), Remo (PA), Paysandu (PA), Independente (PA), Cuiabá (MT), Luverdense (MT), Operário (MT), Botafogo (PB), Campinense (PB), Sampaio Corrêa (MA), Moto Clube (MA), Luziânia (DF), Brasília (DF), Nacional (AM), Princesa do Solimões (AM), Rio Branco (AC), Amadense (SE), Confiança (SE), CENE (MS), Águia Negra (MS), River (PI), Piauí (PI), Estrela do Norte (ES), Interporto (TO), Santos (AP), Vilhena (RO), São Raimundo (RR) e Atlético (AC)/Real Noroeste (ES).