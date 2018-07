CBF confirma datas e horários das oitavas de final da Copa do Brasil

Um dia após o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, a CBF divulgou nesta quarta-feira os horários e as datas dos confrontos. Os dois clássicos desta fase terão início no dia 19, com Flamengo x Vasco, no Maracanã, e Santos x Corinthians, na Vila Belmiro.

Os duelos que vão abrir as oitavas serão Coritiba x Grêmio e Atlético-MG x Figueirense, ambos às 19h30 do dia 19, quarta-feira. O primeiro será disputado no Couto Pereira, em Curitiba. O Atlético vai mandar a primeira partida no Independência, em Belo Horizonte, embora tenha utilizado o Mineirão em algumas partidas do Brasileirão e da Copa do Brasil do ano passado, quando se sagrou campeão.

A partida da volta entre mineiros e catarinenses está marcada para a quarta-feira seguinte, dia 26, no mesmo horário, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Grêmio e Coritiba farão o segundo jogo na quinta, dia 27, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 21 horas.

Os clássicos terão início às 22 horas do dia 19. Santos x Corinthians será realizado na Vila Belmiro, embora a diretoria santista tenha cogitado mandar o jogo no Pacaembu. O maior impedimento para a disputa do duelo em São Paulo seria o choque com o confronto entre Palmeiras e Cruzeiro, na mesma cidade e nos mesmos dia e horário, no Allianz Parque.

Os três duelos terão seus jogos da volta na quarta da semana seguinte, dia 26, novamente às 22 horas: Corinthians x Santos em Itaquera, Cruzeiro x Palmeiras no Mineirão, e Vasco x Flamengo no Maracanã.

Os demais confrontos terão início no dia 20, quinta-feira. Internacional e Ituano se enfrentam às 19 horas no Beira-Rio, em Porto Alegre. No mesmo horário, o Fluminense encara o Paysandu, no Maracanã. Às 21h30, será a vez de São Paulo x Ceará, no Morumbi.

Paulistas e cearenses vão se encontrar novamente na quarta seguinte, dia 26, no Castelão, às 19h30. Paysandu x Fluminense, no mesmo dia e horário, será no Mangueirão, em Belém. Na quinta-feira, dia 27, Ituano x Internacional vai fechar as oitavas de final no estádio Novelli Júnior, em Itu, às 21 horas.