CBF confirma datas e horários das semifinais da Série D

Como o estádio precisa ter capacidade para 10 mil torcedores nas semifinais, o América-AM vai mandar seu jogo em Santarém, no Pará. Lá, recebe o Madureira no domingo. Depois, os dois times fazem a partida de volta no dia 30 de outubro, no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ).

A outra semifinal da Série D do Brasileiro será disputada entre Araguaína e Guarany. O primeiro jogo acontecerá no domingo, no Estádio Mirandão, em Araguaína (TO). E a volta está marcada para o Estádio do Junco, em Sobral (CE), também no dia 30 de outubro.