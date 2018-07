CBF confirma datas e horários dos jogos que vão definir os acessos na Série D

O departamento de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta terça-feira as datas e horários dos confrontos de ida e volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro Série D - a quarta divisão nacional. Os jogos, que irão determinar os quatro clubes que conseguirão o acesso para a Série C de 2019, acontecerão nos dois próximos finais de semana.

+ São Paulo vende volante Petros ao Al-Nassr, da Arábia Saudita

Esta fase não conta com o critério de gols marcados fora de casa e, caso haja empate em pontos e saldo de gols ao final dos dois jogos, a vaga será definida nos pênaltis. O time com melhor campanha geral na competição decidirá o segundo jogo em casa. Além disso, elas também irão determinar os duelos das semifinais, já com os quatro acessos definidos.

Dos oito classificados, apenas dois estão invictos: Caxias-RS e Ferroviário-CE. Único clube restante da região Sudeste, o Linense-SP começará as quartas de final contra o São José-RS neste domingo, às 19 horas, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, o Gilbertão, em Lins (SP). A volta fica para o dia 8 de julho, um domingo, às 15 horas, no estádio Passo D´Areia, em Porto Alegre.

As quartas de final começam neste domingo, às 16 horas, com o jogo entre Treze-PB e Caxias no estádio Almeidão, em João Pessoa. Os times fazem a volta no dia 8 de julho, às 16 horas, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS). Imperatriz-MA e Manaus-AM se enfrentam no estádio Frei Epifânio, em Imperatriz (MA), às 18h30. O jogo de volta também fica para 8 de julho, às 18 horas (de Brasília), no estádio Ismael Benigno, em Manaus.

Ferroviário e Campinense-PB vão fazer o primeiro duelo neste domingo, às 20 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza. Já o segundo jogo fica para o dia 9 de julho, uma segunda-feira, às 21h15, no estádio Amigão, em Campina Grande (PB).

Confira as quartas de final da Série D do Brasileiro:

IDA

Domingo (01/07)

16 horas - Treze-PB x Caxias-RS

18h30 - Imperatriz-MA x Manaus-AM

19 horas - Linense-SP x São José-RS

20 horas - Fortaleza-CE x Campinense-PB

VOLTA

Domingo (08/07)

15 horas - São José-RS x Linense-SP

16 horas - Caxias-RS x Treze-PB

18 horas - Manaus-AM x Imperatriz-MA

Segunda-feira (09/07)

21h15 - Campinense-PB x Ferroviário-CE