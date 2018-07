CBF confirma dois amistosos da seleção feminina contra Austrália

A CBF anunciou oficialmente nesta quarta-feira que agendou a realização de dois amistosos que a seleção brasileira feminina fará contra a Austrália em setembro, ambos em solo australiano, nos dias 16 e 19. O primeiro deles ocorrerá no Pepper Stadium, às 2 horas (de Brasília), em Sydney, e o segundo será no McDonald-Jones Stadium, às 6h30 (também de Brasília), em Newcastle.

Na Austrália, o Brasil fechará uma série de três confrontos com a Austrália em um período inferior a dois meses, pois as duas seleções também vão medir forças no dia 3 de agosto, pela rodada final do Torneio das Nações, nos Estados Unidos.

Brasileiras e australianas se enfrentaram por duas vezes no ano passado, quando o time nacional superou as adversárias por 3 a 1 em um amistoso realizado em Fortaleza. O duelo serviu como preparação para os Jogos Olímpicos do Rio, no qual o Brasil voltaria a cruzar com as rivais nas quartas de final do futebol feminino, fase em que a seleção triunfou nos pênaltis após empate por 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação, no Mineirão, em Belo Horizonte.

No último dia 10, a técnica da seleção brasileira feminina de futebol, Emily Lima, anunciou uma lista de convocadas para o Torneio das Nações. Ela chamou um grupo de 20 jogadoras para a competição amistosa em solo norte-americano, sendo que incluiu Marta e deixou de fora Cristiane, outra estrela da equipe nacional.

No início deste mês, Emily sofreu a sua primeira derrota sob o comando da seleção ao cair por 3 a 1 diante da Alemanha em amistoso realizado na cidade alemã de Sandhausen. Este foi mais um jogo de preparação em uma temporada na qual o Brasil não disputará competições oficiais antes de jogar o Campeonato Sul-Americano de 2018, no Chile, que será classificatório para o Mundial de 2019, na França, e para a Olimpíada de 2020, em Tóquio.

No Torneio das Nações, que será entre 27 de julho e 3 de agosto, o time nacional vai estrear contra o Japão justamente no dia inicial da competição, em Seattle. Três dias depois, enfrentará as norte-americanas em San Diego, antes de fechar sua participação no evento em 3 de agosto, contra as australianas, em Los Angeles. O embarque da delegação brasileira para os Estados Unidos será neste domingo.