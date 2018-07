CBF confirma doping de atacante do Duque de Caxias

O atacante foi flagrado, segundo informou a CBF, em exame realizado após a partida entre São Caetano e Duque de Caxias, no dia 19 de novembro, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, Marlon deve ser suspenso por um longo período no próximo ano.

Em 2009, o atacante Jobson, do Botafogo, também foi flagrado pelo uso de cocaína e acabou inicialmente suspenso por dois anos. Mas na sequência, a pena foi reduzida para seis meses e ele retornou na metade de 2010 aos gramados. Ex-atacante do Corinthians, Dinei também testou positivo para cocaína quando atuava no Coritiba.

O Duque de Caxias terminou a Série B na 11.ª colocação com 50 pontos, apenas quatro na frente da zona de rebaixamento.