CBF confirma duelo entre São Paulo e Bahia no Morumbi

A CBF confirmou nesta quinta-feira que o duelo entre São Paulo e Bahia pela última rodada do Brasileirão 2017, no dia 3 de dezembro, será no estádio do Morumbi. Existia uma possibilidade de que a partida acontecesse no Pacaembu, já que o gramado da casa tricolor foi retirado para a realização de shows, como informou o UOL. Dez dias serão necessários para a instalação do novo gramado.

O São Paulo detém os quatro maiores públicos da edição deste ano do Nacional, todos no Morumbi: no empate com o Corinthians por 1 a 1 (mais de 61 mil pagantes), na vitória sobre o Cruzeiro por 3 a 2 (56 mil), na derrota para o Coritiba por 2 a 1 (53,6 mil) e no empate com o Grêmio por 1 a 1 (51,5 mil).

Neste domingo, contra o Botafogo, o time tricolor se despedirá do estádio do Pacaembu depois de uma sequência de cinco jogos. O São Paulo está invicto no estádio neste ano. Derrotou Flamengo, Atlético-PR e Santos, e empatou com a Chapecoense. Antes do duelo contra o Bahia, a equipe ainda viaja ao Paraná para enfrentar o Coritiba no Couto Pereira, no dia 26 de novembro.