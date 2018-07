CBF confirma e Flamengo vai mandar jogo contra o Figueirense no Morumbi

RIO - A CBF confirmou nesta segunda-feira mais uma mudança um tanto quanto incomum na tabela do Brasileirão. Como o Maracanã será cedido à Fifa para a Copa do Mundo, o Flamengo vai mandar o jogo contra o Figueirense, no dia 29 de maio, uma quinta-feira, no Morumbi, em São Paulo.

Um dia antes, o dono do estádio paulistano vai estar em Uberlândia (MG), contra o Atlético Paranaense, local escolhido pelo time de Curitiba para cumprir pena de mando de campo. Também no interior de Minas, em Ipatinga, o Atlético Mineiro vai enfrentar o Fluminense.

Com os estádios das capitais sendo preparados para a Copa, muitos jogos irão para o interior. Só na oitava rodada, é o caso de Palmeiras x Botafogo, que será em Presidente Prudente (SP), Inter x Chapecoense, em Caxias do Sul (RS), e Bahia x Santos, em Feira de Santana (BA).

Fora da Copa, o Morumbi também vai receber Santos x Flamengo, em 25 de maio, pela sétima rodada. Outro time que vai jogar fora do seu Estado como mandante é o Bahia, que vai enfrentar o Fluminense, também pela sétima rodada, na Arena Barueri.