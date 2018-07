CBF confirma estádio do Liverpool como palco de amistoso do Brasil contra Croácia

A CBF anunciou oficialmente nesta segunda-feira que o estádio do Liverpool, o Anfield Road, será o palco do amistoso que a seleção brasileira fará contra a Croácia, no dia 3 de junho, na Inglaterra. O confronto será o penúltimo de preparação da equipe comandada pelo técnico Tite para a Copa do Mundo, cuja estreia será no dia 17 do mesmo mês, contra a Suíça, em Rostov, na Rússia.

+ Confira o noticiário da Copa da Rússia

A entidade que comanda o futebol nacional também confirmou que o amistoso diante dos croatas foi marcado para começar às 11 horas (de Brasília) deste próximo 3 de junho, sete dias antes de o Brasil enfrentar a Áustria, em Viena, no confronto derradeiro de preparação para o Mundial.

O duelo diante da Croácia já estava confirmado para ocorrer em Liverpool, mas apenas agora o estádio da tradicional equipe inglesa foi oficializado como local do amistoso. A partida contra os austríacos também começará às 11 horas (de Brasília) do dia 10 de junho.

A lista final de convocados do técnico Tite será divulgada no dia 14 de maio e o início dos treinos na Granja Comary ocorrerá uma semana depois, em 21 de maio. O treinador espera, por sinal, poder contar com a volta de Neymar desde o começo deste período de preparação e também nos dois amistosos marcados para junho.

Na semana passada, o atacante do Paris Saint-Germain revelou que existe a possibilidade de ele voltar a atuar na primeira quinzena de maio, depois de ter sido submetido a exames na quarta-feira, em Belo Horizonte, que apontaram boa evolução em seu processo de recuperação da cirurgia realizada no quinto metatarso do seu pé direito, em 3 de março, também ocorrida na capital mineira. Ele sofreu uma fratura no dia 25 de fevereiro, durante duelo com o Olympique de Marselha, pelo Campeonato Francês.

O Brasil integrará o Grupo E da Copa do Mundo da Rússia e, após estrear contra os suíços, enfrentará a Costa Rica no dia 22 de junho, em São Petersburgo, e fechará a sua participação na primeira fase da competição contra a Sérvia no dia 27, em Moscou.