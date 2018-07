CBF confirma estádio do Palmeiras como palco de Brasil x Chile nas Eliminatórias

A CBF divulgou nota oficial em seu site, no início da tarde desta quarta-feira, para confirmar que o Allianz Parque foi definido como palco do último jogo da seleção brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018. O confronto no estádio do Palmeiras ocorrerá no dia 10 de outubro.

Por meio da nota, a entidade que controla o futebol nacional informou também que o horário do duelo ainda não foi determinado por causa da possibilidade de todas as partidas da rodada final do qualificatório serem disputadas no mesmo horário, o que dependerá da situação de classificação das seleções que lutam por vagas no Mundial que será realizado na Rússia.

Garantido na Copa com quatro rodadas de antecipação para o fim das Eliminatórias, o Brasil apenas cumprirá tabela nesta partida diante dos chilenos em São Paulo. E o mesmo ocorrerá nos três jogos anteriores do qualificatório, no qual a seleção comandada pelo técnico Tite ainda vai encarar o Equador no próximo dia 31 de agosto, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, e depois medirá forças com a Colômbia no dia 5 de setembro, em solo colombiano, um mês antes de pegar a Bolívia na altitude de La Paz, em 5 de outubro, pela penúltima rodada.

Essa será a segunda vez que a seleção brasileira jogará na nova arena palmeirense. Anteriormente, em amistoso de preparação para a Copa América de 2015, o time nacional venceu o México por 2 a 0, com gols de Philippe Coutinho e Diego Tardelli, então ainda sob o comando de Dunga.

Graças a uma incrível sequência de oito vitórias seguidas após Tite assumir o comando da seleção, o Brasil chegou aos 33 pontos na liderança disparada das Eliminatórias Sul-Americanas e assegurou classificação para a Copa de 2018 na rodada passada da competição, no dia 28 de março, quando superou o Paraguai por 3 a 0, no Itaquerão, em São Paulo.

Vice-líder do qualificatório, a Colômbia tem 24 pontos, enquanto Uruguai e Chile estão com 23 pontos e ocupam respectivamente a terceira e a quarta posições. A Argentina é apenas a quinta colocada, com 22, e hoje disputaria uma repescagem por uma vaga na Copa de 2018.