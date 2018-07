CBF confirma estreia da arena do Palmeiras no dia 19, contra o Sport

A CBF confirmou na noite desta quinta-feira a data da inauguração do Estádio do Palmeiras. Ao anunciar a antecipação do jogo entre Palmeiras e Sport, que passou de 20 para 19 de novembro, pela 35ª rodada do Brasileirão, a entidade revelou que a disputa acontecerá na arena erguida no local do antigo Palestra Itália.

O plano inicial era realizar o primeiro jogo do estádio neste sábado, quando o Palmeiras enfrenta o Atlético-MG, pela 33ª rodada. Mas a demora para liberação do laudo de segurança, além da perspectiva de ter um público reduzido - seriam 20 mil lugares disponíveis, entre os 43 mil do estádio -, fez com que a inauguração fosse adiada.