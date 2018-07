CBF confirma Flu x Corinthians e Fla x São Paulo no Mané Garrincha

O primeiro confronto está marcado para esta quinta-feira. O duelo entre Flamengo e São Paulo será disputado no mesmo local, no domingo. A realização das partidas estava em xeque desde a determinação do presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Caio Cesar Rocha, em interditar a arena.

Depois desta decisão, o STJD resolveu deixar a decisão sobre a liberação a cargo da CBF. Na noite de segunda, durante o julgamento do caso, os auditores apresentaram laudos de segurança do Mané Garrincha e afirmaram que caberia à CBF decidir sobre liberação ou interdição do estádio num prazo de 24 horas.

Neste julgamento, o STJD puniu o Palmeiras com a perda de um mando de campo, com portões fechados, e multa de R$ 80 mil. E o Flamengo, apesar de ser o mandante do jogo, teve uma pena mais branda porque a confusão fora provocada pelos palmeirenses. O clube carioca foi punido com a perda de um mando de campo - sem portões fechados - e multa de R$ 51 mil.

Ao decidir pela liberação do estádio, a CBF alegou que o Mané Garrincha conta com laudos de segurança dentro do padrão. "Considerando que os 4 (quatro) laudos exigidos pelo Artigo 23 do Estatuto de Defesa do Torcedor (EDT) estão vigentes e dentro do padrão estabelecido pela Portaria nº 290/2015, do Ministério do Esporte. (...) A CBF, em cumprimento à decisão da Primeira Comissão Disciplinar do STJD, confirma a realização das partidas supracitadas no Estádio Mané Garrincha em Brasília/DF, nos dias 16 e 19 de junho do corrente ano", informou a CBF, em nota.