CBF confirma Fluminense x Palmeiras no estádio do Maracanã

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta quinta-feira que o duelo entre Fluminense e Palmeiras, no dia 24 deste mês, será disputado no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A data e o horário (16 horas) foram mantidos pela entidade.

Pela tabela divulgada inicialmente pela CBF, o jogo estava sem local definido. O Fluminense mandou parte dos seus jogos no primeiro turno no Maracanã e outra parte no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ).

O clube alternou os dois locais por causa dos custos de mandar jogos no Maracanã. O Giulite Coutinho, por sua vez, está sendo investigado por suposto pagamento de propina para facilitar a liberação do estádio para receber jogos do Brasileirão.

Neste segundo turno do Brasileirão, o Flu praticamente só vem jogando no Maracanã como mandante. Foi assim nas últimas rodadas, incluindo o clássico com o Vasco, e também será no duelo contra a LDU na noite desta quinta, pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.