CBF confirma jogo do Avaí contra o Flamengo no Mané Garrincha, em Brasília

O jogo entre Avaí e Flamengo, marcado para o dia 7 de setembro (sábado), às 17 horas, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontecerá no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A mudança de local foi confirmada pela CBF. Pela venda de mando, o time catarinense receberá cerca de R$ 1,8 milhão, além de ter as despesas de hospedagem e transporte pagas.

Os ingressos para o jogo serão comercializados a partir desta sexta-feira. Os valores giram em torno de R$ 60 (meia superior) e R$ 240 (inteira camarote). Os torcedores poderão comprar pelo site e pelos diversos pontos de vendas físicos.

O Avaí explicou, em nota oficial no início da semana, que não poderia disputar a partida no estádio da Ressacada, em Florianópolis, por problemas com a iluminação e, como teria que se deslocar, optou por um estádio onde teria vantagens financeiras com uma grande presença de público.

O time catarinense foi orientado pela CBF em como instalar um gerador de energia na Ressacada. No entanto, o Avaí acredita que a rede elétrica da região pode ser comprometida com tal solicitação. A diretoria precisar agir rápido para não se complicar ainda mais no Brasileirão.

Único time sem vencer na competição após 16 rodadas, o Avaí aparece na lanterna com sete pontos, contra 15 do Cruzeiro, o primeiro fora da zona de rebaixamento. O próximo desafio é diante do Fluminense nesta segunda-feira, às 20 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.