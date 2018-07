CBF confirma jogo do Vasco contra o Coritiba no Maracanã

A CBF confirmou nesta segunda-feira que o Vasco voltará a jogar no Maracanã no fim de semana. Mesmo liberado para jogar em São Januário, o time carioca decidiu mandar para o famoso estádio a partida contra o Coritiba, no sábado, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo estava inicialmente marcado para São Januário, às 17 horas de sábado - horário e data foram mantidos. Mas, por solicitação do clube carioca, a CBF alterou o local para o Maracanã.

Curiosamente, o Vasco manda seu jogo no estádio após criticar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta de punição sofrida em julho que o impedia de jogar em casa - parte da sanção foi convertida em jogos em São Januário com os portões fechados.

Jogar no Maracanã vem dando certo para a equipe vascaína. O time cruzmaltino venceu o Fluminense por 1 a 0, no dia 26 de agosto, como visitante, e o Botafogo, pelo mesmo placar, no sábado, como mandante.